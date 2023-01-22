المعلومات توقف مطلوبيْن للقضاء بجرائم سرقة وترويج مخدرات

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صدر عن المديريّـة العامة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم”.

وأضاف, “بنتيجة الجهود الإستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة تمكنت من تحديد مكان تواجد اثنين من المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، وهما كل من: ع. ر. د. (مواليد عام 1994، لبناني) مطلوب بموجب 3 مذكرات توقيف بجرائم سرقة، واطلاق نار، ومذكرتي توقيف بجرم مخدرات, وع. ل. ك. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، و3 خلاصات أحكام بجرائم مخدرات، ومخالفة أنظمة”.

وتابع, “أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما, وبتاريخ 19-1-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وتمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول في محلة باب الرمل والثاني في محلة جبل البداوي، وبتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول كمية من مادة الماريجوانا”.

ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقهما واودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء