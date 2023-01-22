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دريان: حرق القرآن إعتداء على الإسلام والمسلمين

22
JANUARY
2023
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شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي راسموس بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم في السويد، واصفًا هذا التصرف بالتطرف والإعتداء على الإسلام والمسلمين.
 
وحذر من هذا العمل المشين الذي ينم عن حقد وكراهية وإستفزاز لمسلمي العالم، داعيًا إلى محاسبة كل من يتطاول على الإسلام والمس بالقران الكريم وإنزال العقوبة المناسبة به، منعًا لتمادي أمثاله على المقدسات الدينية الإسلامية.
 
وندد بالتعرض للإسلام من أعمال عدوانية شيطانية وإجرامية لا أخلاقية ولا إنسانية تتناقض وحرية الرأي، داعيًا المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى التصدي لأمثال أولئك المسيئين الى الإسلام من خلال نشر الوعي الديني وإفشال تلك الإساءات بالحوار والإنفتاح على الآخر. 
 
وطالب المجتمعات والمنظمات الدولية بوضع مشاريع قوانين دولية تحرم الإساءة للشرائع كافة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده للحد من هذه التصرفات العنصرية التي تزيد من الكراهية والحقد بين الشعوب والأمم.  
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