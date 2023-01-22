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هل يستمر القس مستقرا؟

22
JANUARY
2023
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ما زال مرتفع جوي يؤثر على لبنان وبطقس مستقر كليًا، ومن التوقع أن يستمر هذا الإستقرار حوالى الأسبوع ويترافق مع إستقرار الحرارة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حاليًا وسط القارة الأوروبية، مع إحتمال تبدل المنظومة الجوية لمصلحة منطقتنا آواخر الشهر من ناحية الأمطار…
 
وفي التفاصيل:
 
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و٢١ درحة، بقاعًا بين ٣ و١٥، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٣
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة
 
الإثنين والثلاثاء: مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا، بين ٣ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
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