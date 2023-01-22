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عناوين الصحف ليوم الأحد 22 كانون الثاني 2023

22
JANUARY
2023
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الديار: حوارات ثنائية في «الوقت الضائع» لكسر الجمود... لكن الحل الرئاسي مؤجل

تحرك جنبلاط: اقل من مبادرة واكبر من لقاء... وزيارة «القوات» لم تقنع النواب المعتصمين
واشنطن وفرنسا في مرحلة «الاستطلاع والمتابعة»... والسعودية تنأى بنفسها عن التسمية

 

 

 

 

النهار: اشتداد التأزم السياسي وسط الاعتصام النيابي

 

 

 


الأنباء الكويتية: استمرار السجال بين «حزب الله» و«القوات».. و«التيار الحر» يتحدث عن «سلة أسماء» مرشحة للرئاسة
نواب «التغيير» يواصلون اعتصامهم وبري يرفض الرضوخ

 

 



الشرق الأوسط: ربع الشعب اللبناني يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الصمود معيشياً
التقديمات الحكومية والتمويل الدولي يستهدفان 225 ألف أسرة

 

 

 

الوطن السورية: مَثّلت السيدة أسماء الأسد في مؤتمر النساء المؤثرات في طهران والتقت علم الهدى وعبد اللهيان … شعبان: الهجوم الثقافي الغربي خطر على المجتمع ومواجهته بدعم المرأة وتمكينها

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