الديار: "نواب التغيير" ليسوا متفقين على اسم واحد، فكيف يدعون لانتخاب رئيس من دون التوافق؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بدا واضحا ان اعتصام عدد من نواب التغيير في المجلس لم يواكبه كما كانوا ياملون حركة تضامن شعبي معهم، واقتصرت هذه المؤازرة على تجمع عدد ضئيل للغاية من الشبان والشابات عند احد المداخل المؤدية لساحة النجمة تاييدا للمعتصمين.

وانتقدت مصادر نيابية حركة المعتصمين، لافتة الى ان نواب التغيير ليسوا متفقين على اسم واحد، فكيف يدعون لانتخاب رئيس من دون التوافق؟

واعتبر نائب يعارض الاعتصام بان ما يقوم به بعض نواب التغيير «مراهقة سياسية وشعبوية بغض النظر عن حسن النوايا ام لا»، لافتا الى انهم غير موحدين، ويفكرون في انسحاب قريبا.