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الديار: حزب الله: الحوار والتوافق وفتح قنوات التواصل هي المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية

22
JANUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال احد نواب حزب الله لـ» الديار» امس انه بعد ان اقفلوا الباب امام الحوار  الذي دعا اليه الرئيس بري فان الحوارات الثنائية وغيرها من اشكال التواصل مسألة مطلوبة ومهمة، مشيرا الى ان اللقاء بين وفد الحزب وجنبلاط مؤخرا يندرج في هذا الاطار.

 

واضاف: «نحن نعتبر انه امام المأزق القائم فان التحاور والتوافق هما المدخل لانتخاب رئيس للجمهورية. او بالاحرى فان ثلاثية : الحوار، والتوافق، وفتح قنوات التواصل هي المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية. وبرأينا انه اذا لم تنجح اللقاءات والاتصالات الان في انجاز الحل فهي على الاقل تكسر الجمود وتفتح افاق الحلول الداخلية وانتخاب الرئيس».

 

وامس قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «نحن متحمسون ونعمل ليل نهار لتسهيل الخطوات العملية من اجل انتخاب رئيس الجمهورية، لكننا لسنا وحدنا من ننتخب الرئيس، فعدد المجلس١٢٨ نائبا، وهذا المجلس فيه تنوع وتوزيع في الكتل الى درجة انك لا تستطيع ان تقول ان في المجلس اتجاهين بل هناك خمسة او ستة او سبعة تكتلات في داخله».

الديار
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