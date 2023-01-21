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أقامت جمعية سطوح بيروت بشخص مؤسِّستها داليا داغر وكافة أعضائها مع جمع من المصلّين، قداس شكر.

21
JANUARY
2023
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أقامت جمعية سطوح بيروت بشخص مؤسِّستها داليا داغر وكافة أعضائها مع جمع من المصلّين، قداس شكر وصلاة عن نيّة المرضى وكلّ من ساهم في إنجاح  تليتون سطوح بيروت  بنسخته العاشرة في 23 كانون الأول 2022 والذي تضافرت جهود الخيّرين فيه لمساعدة حالات مرضية صعبة شملت عددا كبيراً من العائلات التي ترزح تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة، وذلك في كنيسة القديسة ريتا في حرش تابت عند الساعة السادسة من مساء الجمعة 20 كانون الثاني 2023. وقد استهلّ اللقاء الخوري مروان العاقوري الذي احتفل بالذبيحة الإلهية بمشاركة الخوري هاني
طوق، ورحب بالجمعية رئيسةً وأعضاءً وبالمرضى وعائلاتهم كما بالمساهمين في تقديم الدعم المر ادّي والمعنوي لكلّ محتاج من خلال &quot;تليتون سطوح بيروت&quot; في زمن الميلاد.أمّا الخوري هاني طوق، المرشد الروحي للجمعية، فقد ركّز بكلمته على أنّ العمل الاجتماعي والعمل المسيحي الرسولي متشابهان في العمق لأنّ كلّ من يساهم ويعطى من ذاته ومن وقته لمساعدة مريض أو محتاج ويحمل وجع الآخر ويسعى لخدمته، إنما هو يؤدّي رسالة إنسانية لا تختلف عن رسالة المسيح الذي قال في إنجيل القدّاس عندما رأى شعبه منهكاً: &quot;أطلبوا من ربّ الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده معتبراً أنّ كلّ فاعل خير، مهما كانت طبيعة عمله، إنّما يجد نفسه ملزماً بالآخر ويشاركه الألم والحزن حتى يكون مستعدّاً عندما يسأله الرب يوماً: ;أين خوك؟;كما سأل قايين. وأضاف طوق أنّ الرب يضع في طريق كلّ شخص أناساً يتمتّعون بمزايا ومواهب يضعونها في خدمة الآخر بفرح وتفانٍ كما هي الحال مع جمعية سطوح بيروت بشخص رئيستها داليا داغر وزوجها وفريق عملها الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الدواء والدعم والسند لأصعب الحالات فقراً ومرضاً وعوزاً وعجزاً. وشدّد على أنّ كلّ ضعيف إنّما يستمدّ قوّته من الرب الإله فيكتشف مقدار العجائب الكثيرة واليومية التي ينعم الله عليه بها منوّها، بالفرح الذي ينشره ويشعر به،كلّ معطٍ متهلّل. هذا وقد رافقت القدّاس باقة من الترانيم بصوت الفنان جوزيف عيسى، استاذ الكونسرفتوار الوطني، وحضره عدد من المساهمين في التليتون ومن المرضى مع أهاليهم وغصّت الكنيسة بالصلوات الحارّة عند سماع النوايا التي قدّمتها مجموعة من الحاضرين ومن المرضى.

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