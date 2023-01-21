إلقاء القبض على أشخاص بتهمة السرقة في مناطق جنوبية

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وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية عن حصول عدد من التوقيفات بجرم السرقة، فقد تمكنت عناصر من شرطة بلدية كفررمان من إلقاء القبض على احد افراد عصابة سرقة سيارات فجر اليوم أثناء محاولته الهرب بسيارة من نوع كيا تحمل الرقم b590292 مسروقة من مدينة بيروت، وتم تسليمه الى الأجهزة الامنية المختصة.



وفي بلدة تول، تم القاء القبض على سارق لبناني الجنسية اثناء محاولته سرقة احد المنازل في البلدة. كما ألقى عدد من أهالي الدوير القبض على سارق دراجات نارية وغيرها اثناء محاولته سرقة منزل من آل حطيط في حي ريشوم وهو من بلدة تفاحتا - الزهراني.