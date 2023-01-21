لحود من برلين: لاحتضان المزارع والانتاج الزراعي اللبناني

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عرض المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثلا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، على رأس وفد في اجتماعات وزراء الزراعة في العالم في برلين - المانيا، أوضاع القطاع الزراعي والعذاء والامن العذائي ومكافحة الجوع في دول العالم والانظمة الغذائية المقاومة للازمات وللمناخ والصديقة للتنوع البيولوجي وتحسين التعاون بين الدول من اجل الغذاء العالمي المستدام، وذلك في وزارة الخارجية الالمانية.

وعرض لحود اوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتداعيات حجم عدد النازحين على الزراعة والامن الغذائي في لبنان وتداعيات الازمة الاقتصادية على المزارعين وارتفاع اسعار الطاقة ومسلتزمات الانتاج الزراعي من الادوية الزراعية واللقاحات البيطرية والاسمدة والبذار والمواد العلفية، بالاضافة إلى المشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة اللبنانية خصوصا في المجال النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والارشاد الزراعي والتعليم الزراعي والثروة الحرجية.

وناشد لحود وزراء الزراعة في العالم والمدراء العامون للمنظمات الدولية لاحتضان كبير للقطاع الزراعي في لبنان ولدعم البنى التحتية الزراعية والبرامج والمشاريع الزراعية ولفتح الاسواق امام المنتوجات الزراعية اللبنانية بغية صمود المزراعين في لبنان وادخال العملة الصعبة لان المزارع اللبناني يحتاج الى دعمهم.

وعلى هامش المنتدى عقد المدير العام الزراعة اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الغذاء والزراعة في المانيا Cem Ozdemir، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية في ايطاليا Francesco Lollobrigida ووزيرة التغير المناخي والزراعة والبيئة في الامارات العربية المتحدة مريم المهيري ووزير الزراعة والصيد البحري والغذاء في اسبانيا Luis Plamas Puchades ووزير الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا Marc Fesneau وزيرة الزراعة والتصنيع الزراعي في كندا Marie-Claude Bibeau ووزير الزراعة والغابات والاسماك في اليابان Nomura Testuro ووزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي السيد علي المصيلحي ووزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص Costas kadis ووزير الزراعة والتنمية الريفية في لكسمبورغ Claude Haagenووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات في المغرب محمد صديقي، في التعاون الزراعي مع لبنان وتصدير الانتاج اللبناني الزراعي النباتي والحيواني والصناعات الغذائية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني من لبنان الى اسواق الدول.

وقد عقد لحود والوفد المرافق اجتماع تنسيقي مع سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب واركان السفارة شكر لحود خلاله السفير اديب وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج على جهودهم لتحضير مشاركة لبنان في المنتدى ولفتح الاسواق في المانيا امام المنتج اللبناني خلال السنوات الماضية وجرى عرض كيفية متابعة التعاون بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في المانيا والانشار اللبناني في المانيا لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى الاسواق الالمانية.