قاووق: الخطر الأكبر على لبنان، يكمُن في أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية

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أكد عـضـو الـمـجـلـس الـمـركـزي فـي حـزب الله الـشـيـخ نـبـيـل قـاووق أن "حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق" وأضاف "أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي..." و بخصوص من يرفض الحوار أكد قاووق "من المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية" و اعتبر قاووق أن الخطر الأكبر على لبنان، يكمُن في أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية.