وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يزور سوريا

A + A -

وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، برئاسة المتروبوليت أنطونيوس مطران فولوكولامسك، يزور سوريا، في إطار تعزيز التواصل بين البلدين في المجال الكنسي.

زار وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية سوريا، وترأس الوفد رئيس قسم العلاقات الخارجية الكنسية في بطريركية موسكو المتروبوليت أنطونيوس مطران فولوكولامسك.

وذكرت السفارة الروسية في دمشق، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "هذه الزيارة بالغة الأهمية في التواصل الكنسي بين الكنيستين الأرثوذكسيتين الشقيقتين الروسية والأنطاكية".

وأضاف البيان أن الزيارة "تساعد أيضاً في تعزيز العلاقات الثنائية وتساهم في الجهود المشتركة حول مواجهة الانقسام في الأرثوذكسية العالمية".

وقالت السفارة الروسية، إنّ "الزيارة ستتضمن إقامة القداس المشترك لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس صاحب الغبطة يوحنا العاشر، مع رئيس الوفد للكنيسة الأرثوذكسية الروسية المتروبوليت أنطونيوس مطران"، وذلك من أجل "تكريس معبد القديس جاورجيوس ومدرسة الأحد في بلدة عربين وكنيسة والدة الله المقدسة في الزبداني، التي تم ترميمها بأموال تبرع بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى دمشق في 7 كانون الثاني/يناير عام 2020"، وفق البيان.

كما أشار البيان إلى أن "الوفد الكنسي سيقوم أيضاً بوضع الأجراس المتبرع بها للمجتمع الأرثوذكسي في سوريا، من قبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في إطار الجهود المبذولة لوزارة الدفاع الروسية لتعزيز وحدة الأديان في سوريا".

وبحسب البيان، فإن "المتروبوليت أنطونيوس مطران فولوكولامسك، سيزور قاعدة حميميم الجوية لتجميع القوات المسلحة الروسية في سوريا لأول مرة منذ تعيينه".

وتابع البيان أنه "في نهاية الزيارة سيزور الوفد الكنسي، مستشفى الحصن البطريركي بمحافظة حمص وادي النصارى".