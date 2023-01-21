living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

‏‏‏‏‏‏الأبيض التقى وفداً من اتحاد المستشفيات العربية.. هذا ما جرى بحثه

21
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، رئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب فادي علامة، على رأس وفد من الاتحاد ضم المديرة التنفيذية أليس يمين بويز واعضاء المجلس التنفيذي بسام القديسي ويوسف باسيم.


واطلع الابيض من الوفد على أجواء مشاركة الاتحاد في المنتدى العربي لتطوير القطاع الصحي بعنوان “أهداف مصر” والذي انعقد أخيرا في القاهرة.وعرض علامة للابيض الموضوع الرئيسي للمنتدي وهو “الاستثمار في القطاع الصحي”، مشيرا الى ان “دعم وتعزيز القطاع الصحي في لبنان خلال هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، كان على رأس جدول اعمال المنتدى”.ودعا الاتحاد وزير الصحة للمشاركة في الملتقى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية بعنوان “قيادة مستقبل المستشفيات”، الذي تم اطلاقه خلال منتدى القاهرة، والذي سينعقد في شباط المقبل في أبوظبي، برعاية رئيس دائرة الصحة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة العربية، ومنظمة الصحة العالمية. ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المنشآت الصحية وأثر التكنولوجيا ومعايير الجودة في بناء منشآت وتقديم خدمات صحية مستدامة قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتعزيز صحة المواطن العربي وسلامته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout