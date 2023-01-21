living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مأساة تحت الثلوج.. مقتل 28 بانهيار جليدي في التبت

21
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قضى 28 شخصاً عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التبت (جنوب غرب الصين)، يوم الثلاثاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع "بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء".

وفي أكتوبر، لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم من جراء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout