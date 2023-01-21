مسنّة من الجنسية الفرنسية مفقودة!

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عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: "ميشال فاليني Michèle Valligny (مواليد عام 1939، فرنسية الجنسيّة) التّي غادرت بتاريخ 19-1-2023 من أحد أديرة الرّاحة للمسنّين في منطقة فرن الشبّاك متوجهة الى منطقة الصنائع، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 422965-01، أو 424336-01، أو الحضور إلى مبنى القسم الكائن في مبنى وزارة العدل في بيروت، للإدلاء بما لديهم من معلومات".