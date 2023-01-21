living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم طقس الـWeekend!

21
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط الذي يقع تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع .
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية. الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي و طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية. الإثنين: صاف يتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل. الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 7 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من درجتين الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها من 8 إلى 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.  الرطوبة النسبية على الساحل: بين  35 و 50%.

– حال البحر: منخفض الموج.       حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1023 HPA         أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,42         ساعة غروب الشمس: 16,57

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout