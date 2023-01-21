"لأسباب خارج صلاحيتها"... توضيح من الخارجية!

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين بيان، أشارت فيه إلى أنه "عدة تقارير إعلامية، حمّلت عن غير وجه حق، وزارة الخارجية والمغتربين مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت".



وأضاف البيان، يهم الوزارة توضيح ، أن "وزارة الخارجية والمغتربين تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت".



وتابع، "أجرى وزير الخارجية والمغتربين لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعوداً بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة".

وختم البيان، بالقول: "حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية".