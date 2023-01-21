حرفوش في بكركي: البطريرك اكد لي ان لا خطّ احمر على سلامه او أيّ كان

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التقى صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة، عمر حرفوش البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي.

وفي التفاصيل، عرض حرفوش على الراعي مشروعه "الجمهورية الثالثة" وهو ما قابله البطريرك بكثير من الرضى والاهتمام.

كما عبّر الراعي عن موافقته على طرح الزواج المدني الإلزامي وقد شدد على أنّ لا خطوط حمراء على أي أحد تُثبت تهمة الفساد عليه.

وإذ أثنى البطريرك على نشاط صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة مشددًا على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من اللّقاءات، أشار حرفوش إلى أهمية قيام دولة مدنية وهو ما أكده الراعي أيضًا لافتًا إلى أنّ لبنان دولة مدنية وفقًا للدستور لكن التطبيق خاطئ.