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عناوين الصحف ليوم السبت 21 كانون الثاني 2023

21
JANUARY
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الأخبار: بهاء يقود «القوْم» من لارنكا

مخاوف متزايدة من توترات أمنية
عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت

 

 

 

الديار: انفلات ضوابط سعر الصرف للدولار واجتيازه سقف الـ 50 الف ليرة
اجواء حزب الله للتلاقي والحوار على مرشح رئاسي وطني

 

 

 

 

نداء الوطن: نصرالله يستفزّ المصريين... و"لبنان الممانع" في سلّة الدول "المتخلّفة"
"الخيار الثالث" على طاولة "التقاطعات" وباسيل يراقب "حركة بو صعب"!

 

 

 



اللواء: اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!
الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار.. وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة

 

 

 


البناء: طائرات مسيرة تهاجم موقع التنف الأميركي على الحدود السورية العراقية بوادر افتراق عن جنبلاط… جعجع يلوّح بالتقسيم إذا انتخب رئيس مخالف اعتصام ساحة النجمة: كتائب ومجتمع مدني… والقوات تصفه بـ الاستعراضي

 

 

 


النهار: فضيحة أمميّة جديدة..."دعوا شعبي يعيش"!

 

 

 


الجمهورية: إجتماع باريس: تمنيات لا أكثر

 

 

 


l'orient le jour: Joumblatt et le Hezbollah tentent à nouveau de déblayer la voie à un compromis

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