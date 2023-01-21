عناوين الصحف ليوم السبت 21 كانون الثاني 2023

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الأخبار: بهاء يقود «القوْم» من لارنكا

مخاوف متزايدة من توترات أمنية

عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت





الديار: انفلات ضوابط سعر الصرف للدولار واجتيازه سقف الـ 50 الف ليرة

اجواء حزب الله للتلاقي والحوار على مرشح رئاسي وطني

نداء الوطن: نصرالله يستفزّ المصريين... و"لبنان الممانع" في سلّة الدول "المتخلّفة"

"الخيار الثالث" على طاولة "التقاطعات" وباسيل يراقب "حركة بو صعب"!





اللواء: اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!

الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار.. وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة



البناء: طائرات مسيرة تهاجم موقع التنف الأميركي على الحدود السورية العراقية بوادر افتراق عن جنبلاط… جعجع يلوّح بالتقسيم إذا انتخب رئيس مخالف اعتصام ساحة النجمة: كتائب ومجتمع مدني… والقوات تصفه بـ الاستعراضي



النهار: فضيحة أمميّة جديدة..."دعوا شعبي يعيش"!



الجمهورية: إجتماع باريس: تمنيات لا أكثر



l'orient le jour: Joumblatt et le Hezbollah tentent à nouveau de déblayer la voie à un compromis