المرتضى اطلع من يكن على نشاطات "نادي قاف للكتاب"

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه، في قصر الصنائع، رئيسة "نادي قاف للكتاب" الدكتورة عائشة يكن، ترافقها مديرة النادي الدكتورة غادة صبيح وعضو الهيئة الاستشارية زينب اسماعيل.

واطلع المرتضى من يكن والحضورعلى أنشطة النادي الثقافية التي تشمل استضافة أهم الكتاب والروائيين في لبنان والعالم العربي وإقامة الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية وإطلاق مشروع المكتبات الصغيرة في الأماكن العامة، والتمني على الوزير رعاية احتفالية السنة الخامسة على تأسيس النادي.

وأثنى المرتضى على "إنجازات النادي وصموده أمام كل التحديات"، مرحبا ب:رعاية الاحتفالية التي ستقام في الثالث من آذار المقبل في طرابلس".