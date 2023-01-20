تحديات تطبيق نظام تتبع الادوية السرطانية في اجتماع بين الأبيض والشركات المستوردة

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وطنية - عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اجتماعا مع الشركات المستوردة للادوية، وذلك للاطلاع على سير عمل تطبيق نظام التتبع ومكننة توزيع الدواء Meditrack.



واستمع الابيض الى تقييم الشركات المستوردة وملاحظاتهم على المرحلة التجريبية لتطبيق Meditrack وانعكاسها ايجابيا على زيادة توافر الادوية السرطانية المشمولة في البرنامج ووصولها الى المرضى.



كما تم بحث التحديات التي تواجهها هذه الشركات لجهة التنسيق مع المستشفيات والصيدليات وتوزيع الدواء عبر هذا النظام، وناقش المجتمعون كيفية تخطي هذه العقبات وحلها.



وتطرق اللقاء الى الخطوات المستقبلية اللازمة لتوسيع مروحة الادوية المشمولة في نظام Meditrack