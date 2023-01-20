"التيار منفتح على القوى السياسية"... طرابلسي: ميقاتي يتعدّى على صلاحيات رئيس الجمهورية

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كشف النائب إدغار طرابلسي للحكي بالسياسة أن آلية الدستور الحالي لا تسمح للتحرك بسلاسة في الاستحقاقات. الأزمة في لبنان لا يمكن أن تحل إلا بحل سياسي. التيار الوطني الحر منفتح على القوى السياسية

وأضاف: ثنائي أمل وحزب الله هم من يطيّر نصاب الدورة الثانية في جلسة انتخاب الرئيس، والتيار الوطني الحر لا يغادر القاعة، وإذا تأمّن النصاب نشارك بالدورة الثانية

مشيرا الى أن الجمهورية القوية ولبنان القوي والكتل الأخرى عليهم تحمل مسؤولية ترشيح شخصية لديها شعبية وحيثية مسيحية، ولا يحق للوزير جبران باسيل عدم الترشح أو رفض الترشح

كما أن الرئيس نجيب ميقاتي يتعدّى على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو يتحمّل مسؤولية الأموال التي تنفق على البواخر

معتبرا أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي سيدفع القضاء اللبناني إلى التحرك والتعاون مع القضاء الأوروربي. المطلوب من القضاء اللبناني أن يقوم بمهامه في قضية تفجير المرفأ



