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بيانٌ هامّ من "الأمن العام" الى اللبنانيين المقيمين في الخارج

20
JANUARY
2023
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان، أشارت فيه إلى أنه "إلحاقاً بالبيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 19/1/2023، والمتعلق بجوازات سفر اللبنانيين المقيمين في الخارج من غير المستحصلين سابقاً على جوازات سفر بيومترية، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح إن مخزون جوازات السفر، "أنموذج 2003"، شارف على الإنتهاء".

وأوضحت أنّه، "بعد أن تمّ منحه استثنائياً الى المواطنين، في الخارج والداخل، لتلبية حاجاتهم بسبب الأزمة التي شهدناها. وقد تقرر وقف منح جواز السفر، "أنموذج 2003"، اعتباراً من الأول من أيار 2023".

وأشارت إلى أنّ "جواز السفر البيومتري يستدعي عند انجازه تصوير صاحب العلاقة وأخذ بصماته بواسطة تجهيزات وبرامج وفق المواصفات الأمنية العالمية. وكون وزارة الخارجية والمغتربين لم تجهّز بعثاتها الديبلوماسية بهذه المعدات حتى تاريخه، فإن جواز السفر البيومتري لا يمكن ان يُنجز ويُمنح للمرة الأولى الا في لبنان".


وكشف أنّه، "بناء على التوضيحات المشار اليها اعلاه، ومن أجل تسهيل أمور اللبنانيين في دول الاغتراب الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر بيومترية ويرغبون بالحصول على جوازات سفر جديدة، على أن لا تكون صلاحية جواز سفرهم "أنموذج 2003" تتعدى ال 18 شهراً. ويمكنهم القدوم الى لبنان والتقدم من دائرة الجوازات اللبنانية في مبنى الأمن العام رقم (1)، لمساعدتهم على انجاز طلباتهم بصورة فورية".

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