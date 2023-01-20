وفد البنك الدولي عند كنعان: الاصلاحات واعطاء اولوية للمستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الانهيار الشامل

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفداً من البنك الدولي آتياً من واشنطن، وجرى بحث في المسائل المالية والاصلاحية والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، لاسيما على صعيد ادارة التمويل والعمليات الاصلاحية المرتبطة بالموازنة واعادة هيكلة القطاع العام والحكومة الالكترونية.

وكانت جولة أفق شاملة ركز خلالها النائب كنعان على المسألة الاجتماعية من الزاويتين الصحية والتربوية، لاسيما في المناطق التي هي بحاجة لعناية مركزة وطارئة لتستمر الى حين بلوغ مرحلة الانقاذ الفعلي.

واشار كنعان الى الاتفاق على عقد جلسة في الأيام المقبلة مع مكتب البنك الدولي في بيروت لمتابعة هذه الأمور، وجرى التركيز على مسألة المستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الانهيار الشامل واعطاء الملف الاولوية والاهتمام ضمن البرامج الملحوظة بين لبنان والبنك الدولي.