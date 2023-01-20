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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيان، أعلن فيه عن "تمديد مهلة تقديم العروض المزايدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتلزيم الخدمات البريدية إلى 16 شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة يوم الثلاثاء في 24 كانون الأول، وذلك إفساحاً في المجال أمام عدد أكبر من الشركات للمشاركة في المزايدة بهدف تحقيق مبدأ المنافسة الشفافة".



وأضاف البيان، "كما تُلغى كل الدعوات التي كانت موجّهة إلى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ومجلس الخدمة المدنية لحضور فضّ العروض".