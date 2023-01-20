إليكم طقس نهاية الأسبوع!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وارتفاع في نسبة الرطوبة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحياناً.



السبت: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وإرتفاع في نسبة الرطوبة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.



الأحد: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



الإثنين: صاف إجمالاً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وإنخفاض في نسبة الرطوبة.