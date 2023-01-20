عطاالله: لا حجّة بعد اليوم لعدم صيانة خطوط الكهرباء المسروقة في الكورة

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:

أما وقد أُقرَّت السلفة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان ( بغض النظر عن الطريقة التي أُقرّت بها وعن دستوريتها ) لا سيما البند المتعلق بصرف مخصصات بالدولار الأميركي للقيام بأعمال الصيانة والنقل والتوزيع، ومن موقع الدفاع عن حقوق المواطنين عامة وأهلنا في الكورة خاصة، فإنه بات لزاماً على شركة كهرباء قاديشا إصلاح وتركيب خطوط الكهرباء المسروقة خاصة خطوط بصرما، بدبا، عابا، النخلة، ضهر العين، قلحات، فيع وما عداها من البلدات الكورانية اذ لا حجّة مادية بعد اليوم لشركة الكهرباء لعدم القيام بهذه الأعمال.

إنّ قضاء الكورة هو نموذج يُحتذى به، حيث فيه أكبر نسبة جباية للكهرباء، وكذلك أقلّ نسبة هدر للكهرباء من جراء التعدّي على الشبكة.

هذا القضاء النموذج لا يجوز أبداً أن تبقى خطوط التغذية الكهربائية فيه معطلة لمدة تجاوزت الستة أشهر لبعضها ما حَرم أهلنا من فتات الكهرباء سابقا، وقد يحرمهم مجددا من ساعات التغذية في حال عدم الإسراع بحل هذه المشكلة.

لذلك نطلب وبالسرعة القصوى إنهاء هذه الأزمة سيّما وإنّ الكلفة ليست كبيرة وإنّ المبالغ المطلوبة قد تمّ تأمينها من خلال السلفة التي أمّنها المصرف المركزي.