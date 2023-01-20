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سعر "صيرفة" خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام؟

20
JANUARY
2023
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كشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن وجود اقتراحٍ بأن يكون هناك سعر صيرفة خاصاً بقطاع التربية وموظفي القطاع العام ويخولهم بأن يحصلوا على جزء من رواتبهم على اساسه.

وقال في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI: “طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة موضوع التربية والتعليم وقلت إن موضوع الكهرباء مهم ولكن موضوع التربية أهم ولو صرفت جزء من مبالغ الكهرباء في التربية لكنت حلّيت الازمة”.

وشدد الحلبي على أن ميقاتي وعد بتخصيص جلسة خاصة بمجلس الوزراء لبحث القضايا المتعلقة بالتربية، مشيرا إلى أن وسائل الحل التي يطالب بها الاساتذة ليست متوفرة بيد وزير التربية بمفرده ولهذا السبب طالب إدراج المسألة في جدول أعمال مجلس الوزراء.

وفيما خصّ الجامعة اللبنانية، أكد وزير التربية أننا نسعى مع رئيس الجامعة لتوفير الظروف المناسبة لاستكمال العام الدراسي الحالي.”

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