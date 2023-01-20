الجمهورية: مسرحية سياسية هزلية وهزيلة... وبري قد لا يدعو الى جلسة انتخاب جديدة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:



اعتبرت اوساط نيابية تنتمي الى إحدى كتل 8 آذار انّ اعتصام بعض النواب التغييريين في مجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية «لا يعدو كونه مسرحية سياسية هزلية وهزيلة، إذ ليس هكذا يُنتخب الرئيس»، مُتسائلة عبر «الجمهورية»: «كيف يمكن لمن يتصرّف بهذه الخفة ان يكون مشرّعاً؟»

ورجّحت هذه الاوساط ان لا يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب جديدة الاسبوع المقبل اذا بقيت الامور على حالها من دون تحقيق اي خرق إيجابي، لافتة إلى «ان تكرار الجلسات في ظل المراوحة سيكون عبثياً».

وضمن سياق متصل، نقل قريبون من شخصية بارزة عنها خشيتها من ان يكون المجلس الحالي عاجزاً عن إيجاد حل للمأزق الرئاسي، وتالياً أن يصبح في حاجة إلى حل.