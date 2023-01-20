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الجمهورية: 8 آذار: حتى لو وصل عدد النواب المعتصمين الى مئة... فمن دون اتفاق على الرئيس لن يحصل اي اسم على الثلثين او حتى على النصف زائداً واحداً

20
JANUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال مصدر نيابي في فريق ٨ آذار لـ»الجمهورية»: «اننا من اليوم وصاعداً سنرى مزيداً من المواقف الضاغطة في محاولة لكسر الصورة النمطية التي رافقت الجلسات العشر السابقة (الإنتخابات الرئاسية). لكنه اكد في المقابل ان هذه الامور لن توصل الى شيء على الاطلاق لأنّ لبنان بعيد من التسوية بُعد سفر، وهذه المواقف في ظل الظروف الحالية لا يمكن ان تتسبب استجراراً الى الطاولة».

 

واضاف المصدر: «بالتأكيد اي موقف ضاغط في اتجاه الحض على انتخاب رئيس مرحّب به، على ان لا يكون للشعبوية ومحاولة استعادة الشارع الذي خسره نتيجة دخوله اللعبة السياسية وارتكاب الخطأ تلو الخطأ».

 

ورأى المصدر انه «حتى لو وصل عدد النواب المعتصمين داخل القاعة الى ثلاثين نائباً او حتى الى مئة، فمن دون حوار او اتفاق على الرئيس بنحو جدّي لن يحصل اي اسم على الثلثين او حتى على النصف زائداً واحداً من دون تفاهمات».

 

الجمهورية: 8 آذار: حتى لو وصل عدد النواب المعتصمين الى مئة... فمن دون اتفاق على الرئيس لن يحصل اي اسم على الثلثين او حتى على النصف زائداً واحداً 

الجمهورية
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