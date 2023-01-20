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محافظ إدلب: سيطرة المسلّحين على المحافظة ستنتهي قريباً

20
JANUARY
2023
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أكد محافظ إدلب في سورية ثائر سلهب، أمس، أنّ سيطرة المسلحين على قرى ومدن والبلدات في أرياف المحافظة «ستنتهي قريباً».


وكشف سلهب لوكالة «سبوتنيك» الروسية، عن تلقي «عشرات الرسائل والمناشدات من قبل المدنيين الموجودين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في أرياف المحافظة، يُطالبون بعودة مؤسسات الدولة السورية والجيش السوري» إليها.


ولفت إلى أنّ بعض الشكاوى التي ترد إلى المحافظة تُشير إلى قيام مسلحي «النصرة» بسرقة المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي تُقدّمها المنظمات الدولية، والتي تدخل عن طريق معابر يسيطر عليها المسلحون، مضيفاً أن التنظيمات الإرهابية تعمل جاهدة لإبقاء المدنيين واحتجازهم كـ «دروع بشرية» لمنع تحرير المحافظة.


وأشار إلى أنّ ما يُقارب 60 ألف نسمة عادوا مؤخراً إلى هذه مناطق في إدلب، بعد تأمين الحكومة السورية لكافة احتياجاتهم من بنى تحتية وخدمات، موضحاً أنّ “الجهات الخدمية في المحافظة تعمل على إعادة كامل الحياة للمناطق التي حررها الجيش السوري”.


وختم بالقول إنّ “الدولة السورية لديها جميع الخيارات سياسية كانت أم عسكرية وفقاً لما يفرضه الواقع على الأرض”، مشدّداً على أنّ “إدلب ستعود بشكلٍ كامل لحضن الوطن وقريباً”.

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