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عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الثاني 2023

20
JANUARY
2023
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الأخبار: «لاءات» أميركية لإسرائيل: القدس «عاصمتكم»... ولكن!

نصرالله: لرئيس شجاع ولا تنتظروا تسوية
النرويج القوة «الإنسانية» العظمى

 

 

 

 

الديار: نصرالله ينعى التسويات الخارجية : نريد رئيساً «عندو ركاب» يواجه تهديدات واشنطن
«عقم» واعتصام للنواب في البرلمان... لقاء كليمونصو يحذر من الدعوات التقسيمية
غريو قلقة على المراكز المسيحية وميقاتي يتعهد بعقد جلسات حكومية لملء الشغور!

 

 

 



نداء الوطن: "حزب الله" في كليمنصو "مستطلعاً التقارب"... وجنبلاط "منفتح على التشاور"
"اعتصام رئاسي" في البرلمان: برّي "خرج ولن يعود" تحت الضغط!

 

 

 



اللواء: التفلت الواسع يتقدم.. والمجلس في فوهة البركان!
نصرالله لرئيس مواجهة.. والتحقيقات الأوروبية تعطي الأولوية لتبييض الأموال

 

 

 

 

البناء: جلسة رئاسية مكررة تنتهي باعتصام خلف وعون… بمواكبة قطع طرقات… هل بدأت خطة الفوضى؟ جنبلاط يستقبل حزب الله… والاشتراكي لكسر الجمود بالمقاطعة… وبري لم يحدد موعداً نصرالله: لا استقرار ولا تسويات في العالم والمنطقة لرئيس يشكل مدخلاً لدور الدولة في الحل ما لم يفعله الغرب والعرب لمصر لن يفعلوه للبنان رئيس شجاع مجرَّب بالقدرة على الصمود

 

 

 



النهار: سقف انهياري جديد على وقع "مهزلة الخميس"

 

 

 

 

الجمهورية: الدولار يصعّد الشارع رئاسيًا ومعيشيًا

 

 

 


l'orient le jour: Avec le mandat Chamoun, Washington et Le Caire entrent en jeu

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