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أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الثاني 2023

20
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تقول مصادر روسية إن العرض الأميركي لتركيا حول تزويدها بطائرات اف 16 يشكل ترجمة لاعتراف أميركي بضعف الناتو وتفككه ومحاولة تقديم رشى للمّ الشمل. وقالت إن المقصود هو موقف تركيا من الوضع في سورية الذي يهم أميركا أكثر من تموضع تركيا في الحرب الأوكرانية وتوسيع الناتو.

 

خفايا

قالت مصادر سياسية إن الموقف المفاجئ لمجلس المطارنة حول لا دستورية عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال بصورة معاكسة لتوصية مستشاري بكركي في القانون الدستوري يندرج في إطار تحويل قضية الحكومة كما قضية الرئاسة إلى قضيتين طائفيتين ودفع التيار الوطني الحر بعيداً عن حزب الله.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
غاب الكلام عن لبنان في لقاء عربي على مستوى القمة، من دون معرفة الخلفيات المحيطة بالموقف.


لغز
طلب مرجع كبير الحصول على نسخة مكتملة لبيان شهري صدر قبل أيام، لجهة مضامين العبارات المستخدمة في صياغته ودلالتها.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

ستستمع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية خلال الأسبوع المقبل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وتحديداً في ما خصّ التحضيرات التي تجريها الوزارة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها وفق تأكيداته.

 

يستعدّ عدد من المغتربين اللبنانيين النافذين لإطلاق حراك سياسي دولي ضاغط في الخارج على أساس صيغة جديدة للنظام اللبناني جرى وضعها منذ مدة.

 

يعتزم عدد من الشخصيات والقوى السياسية القيام بخطوة تأتي كمتابعة لكلام رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأخير، وعنوانه البحث في إطار لمواجهة نفوذ «حزب الله» في لبنان.

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