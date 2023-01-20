السيد نصر الله: نريد رئيساً «إذا نفخوا عليه الأميركيون ما يطير»

A + A -

الأخبار: أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، مطالبته برئيس للجمهورية لا يرضخ للولايات المتحدة وتهديداتها، مشدداً على أن معاناة دول محور المقاومة سببها عدم خضوعها للأميركيين.



ورأى نصر الله، في الذكرى الثلاثين لانطلاقة «المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق»، أن «السنوات الست المقبلة مصيرية. وإذا أكملنا بالطريقة نفسها فالبلد ذاهب إلى الانهيار، هذا إذا لم نكن قد بتنا داخله»، مطالباً بـ«رئيس إذا نفخوا عليه الأميركيون ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط».





وأوضح نصر الله أن الحزب يريد رئيساً للجمهورية «لا يهمّه تهديد الأميركيين»، لافتاً إلى أن «القوى التي تسمّي نفسها سيادية تعرف بالتدخلات الأميركية وتصمت صمت أهل القبور».

وأكد نصر الله أن «دول محور المقاومة تعاني لأنها ترفض الخضوع لأميركا»، آسفاً لـ«أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار». وبيّن نصر الله أن «الحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية».

كما أشار إلى أن «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات ومنع لبنان من علاج ملف النازحين السوريين».

واعتبر نصر الله أن «أحد أهم أسباب الأزمة خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، والتي كانت مواقفنا واضحة منها في مجلس النواب وأولها الاستدانة»، مشيراً إلى أن «الأخطر هو ضرب الإنتاج والبحث عن الربح السريع، وهكذا تحوّل اقتصادنا إلى اقتصاد هش».

كذلك، لفت إلى أن «من الأسباب أيضاً المحاصصة الطائفية بالمشاريع وغياب الإنماء المتوازن وتبعات الحروب الداخلية وإعادة الإعمار وملف المهجرين».







ودعا نصر الله إلى العمل على «كل القطاعات المنتجة، ونستطيع أن نعود المستشفى الأول والسياحة الأولى والجامعة الأولى في المنطقة».