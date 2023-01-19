إعتصام للمهندسين المتقاعدين أمام مقر النقابة في بيروت احتجاجا على تجاهل مطالبهم

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وطنية - نفذ نحو مئتي مهندس متقاعد اعتصاما امام مقر نقابة المهندسين في بيروت، احتجاجا على تجاهل مطالبهم. وعمد المشاركون في الاعتصام الى اقفال مداخل النقابة مانعين الدخول والخروج منها.

وندد المعتصمون بتجاهل مطالبهم على رغم توجيه كتابين لرئيس الصندوق التقاعدي للحوار حول هذه المطالب في أول اجتماع لهيئة الصندوق التقاعدي والذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأعربوا عن "صدمتهم لرفض النقابة استقالة الأمين المالي للصندوق رغم تعديه المؤذي قبل أيام والذي أدى الى اصابة رأس الزميل المتقاعد حيدر عثمان بجراح"، معتبرين "ان هذا التصرف يشكل ضربا بعرض الحائط لكرامة المهندسين المتقاعدين وحرمة النقابة كصرح لجميع المهندسين".

ولفت المهندسون المتقاعدون الى ان "بناء على ما تقدم رفضوا الحوار مع نقيب المهندسين مطالبين باحترام مطالبهم التي ارسلوها له خطيا من دون أن يتلقوا أي جواب"، مشددين على "موقفهم الحاسم بضرورة عقد اجتماع عاجل لهيئة الصندوق التقاعدي مع وعد بالبحث بالمطالب المطروحة"،

وأشاروا الى ان "في هذه الحالة على استعداد كهيئة تأسيسية مع كامل أعضاء الصندوق للحوار والنقاش"، مشيرين الى انهم بانتظار الرد.

كما واكد المهندسون المتقاعدون نيتهم "تصعيد تحركاتهم بشتى الوسائل في حال عدم التجاوب مع مطالبهم".