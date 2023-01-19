هبة من السلطات الأسترالية للجيش اللبناني

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تسلَّمَ الجيش اللبناني في اللواء اللوجستي كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الأسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes، الى جانب عدد من الضباط.

وشكر العميد الركن هيكل باسم قائد الجيش السفير الأسترالي على هذه الهبة، ثم قدّم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في دعم الجيش اللبناني.

من جهة أخرى، أكد السفير الأسترالي مواصلة بلاده تعزيز قدرات الجيشانطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتأكيداً للثقة بدور المؤسسة العسكرية في حماية أمن لبنان وسلمه الأهلي.