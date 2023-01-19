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عقد وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي ووليد نصار، في وزارة الداخلية، اجتماعا مع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مطرانية بيروت للموارنة الاسبوع الماضي، والتي ضمت نواب الاشرفية: نديم الجميل، غسان حاصباني، هاكوب ترزيان، ونقولا صحناوي، بحضور الوزير نصار ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وممثلين لقوى الامن الداخلي، إضافة الى وفد من اهالي الجميزة ومار مخايل.

وتم البحث في شؤون تتعلق بالواقع الامني في الجميزة ومار مخايل وما تتسببه الحانات والمطاعم من زحمة واقلاق للراحة بحيث سيتم اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات في المنطقة، وتم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الموضوع.

واستقبل مولوي النواب: فادي كرم، جورج عطالله واديب عبد المسيح وتم البحث في الوضع الامني في لبنان، لا سيما في منطقة الكوره وجوارها.

كما والتقى النائب بلال عبدالله وبحث معه في ملف تأمين المساعدات للسجون.

واستقبل وزير الداخلية وفدا من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة". وكذلك، التقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية فيصل سنو.