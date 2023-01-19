المرتضى عرض مع سفير هولندا محاولات جهات اسرائيلية للتطبيع الثقافي مع لبنان خلال "معرض لايدن"

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وطنية - استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، السفير الهولندي هانس بيتر فان در فوده، وجرى التداول في مشاركة لبنان بمجموعة من أثاره في "معرض لايدن" في هولندا وما سعت اليه جهات اسرائيلية مؤخرا من محاولة اجراء ندوات على هامش هذا المعرض تتناول تلك الآثار سعيا منها الى تطبيع ثقافي مع لبنان، وقد لقيت محاولاتها الرفض من قبل وزارة الثقافة اللبنانية التي حذرت عبر السفير اللبناني في هولندا عبد الستار عيسى ادارة "متحف لايدن" بأن التجاوب مع تلك المحاولات الاسرائيلية سوف يفضي الى وقف التعاون الثنائي.



بدوره اكد السفير الهولندي للمرتضى "التزام بلاده بمراعاة تحفظات الجانب اللبناني والتزام ادارة "متحف لايدن" بتنفيذ الاتفاق بكل حسن نية".