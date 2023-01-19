قوى الامن تعمم صورتي فتاتين مفقودتين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودتين: روزيت عباس السيد (من مواليد عام 2000، لبنانية) و هناء علي صبرا (من مواليد عام 1996، لبنانية) اللتين غادرتا منزلي ذويهما في محلة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، وبلدة الدوير الجنوبية، بتاريخ 14-01-2023، ولم تعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.