"يجب أن يكون لدينا الشجاعة والاستعداد للتضحية بمواجهة العقوبات"...السد نصرالله: بدنا رئيس "عندو ركاب"!

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رأى الأمين العالم لحزب الله السيد نصرالله أن "اللبنانيون لديهم أول نقطة قوة وهي الانسان وهذا ما بدأنا نفقده اليوم نتيجة التعثر الاقتصادي في البلد".

وأشار نصرالله في الذكرى الـ30 ‏لانطلاقة المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق إلى أن "من نقاط القوة الأساسية الموقع الجغرافي والمياه والأنهار التي تذهب الى البحر والأمن لبنان رغم كل الوضع الموجود نسبة الأمن الداخلي فيه متقدمة وهو أكثر أمنًا من عدد كبير من الولايات في الولايات المتحدة الأميركية".

وقال: "من نقاط القوة الأساسية موضوع النفط والغاز ومنيح وزير الطاقة موجود اليوم معاكم.. كل المعلومات والدراسات والمعلومات تؤكد أن شيئا كبيرا وهائلا موجود في بحر لبنان، لا نقاش أن هناك ثروة كبيرة وهائلة في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح نصرالله أنّ "بعيدا عن الخلافات السياسية في البلد، هناك ثروة هائلة وسوق جاهز ومتلهف ومستعجل وهذه النقطة تحتاج الى متابعة جدية ونحن لم نذهب الى حافة الحرب ولم نتحمل الدولة اللبنانية الضغوط في الأشهر القليلة الماضية والتهديدات الاسرائيلية فقط لنفرح برسم الحدود البحرية وهذا يجب أن يتابع بشكل يومي وحثيث".

وأضاف، "لا يكتفي أن ننتظر الشركات بل يجب أن نبحث نحن عن الشركات".

وتابع، "ملف النفط في اليابسة والارض يجب اعادة فتحه. الملف الذي شكلناه جهّز دراسة ومعطيات من المكمن أن يعلن أمرا حول هذا الموضوع"

وأكمل، "قطعًا يوجد نفط في أرضنا وملف الدراسات تقول ذلك والمحاولات السابقة ما أوقفها هو السياسة"

وأردف، "من نقاط القوة الأساسية المغتربين الذين ما زالوا اليوم أهم مصدر مالي لعيش اللبنانيين وهؤلاء يتعرضون اليوم للخطر والمضايقة والاعتـ.ـداء الأميركي من خلال وضع تجار واغنياء كبار على لوائح العقوبات بتهم ظالمة وهذا يحتاج الى حماية الدولة التي للأسف ما عم تعمل شي".

وزاد، "لعدم اعتماد سياسة القطاع الواحد واهمال سائر القطاعات. يجب العمل على كل القطاعات المنتجة ونستطيع أن نعود المستشفى الأوّل في المنطقة والجامعة الأولى في المنطقة والسياحة الأولى في المنطقة".

وأشار نصرالله أنّ "نحتاج الى سلطة سياسية وموقف شجاع.. جولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى، اذا بقينا كما نحنا فهناك مشكلة حقيقية، نريد دول رؤساؤها ونوابها ووزراؤها يجب أن يقدموا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أمام العقوبات، هذا ما اسمه السيادة"

وتابع، " يجب أن يكون لدينا الشجاعة والاستعداد للتضحية بمواجهة العقوبات، في قبول الهبات يجب أن يكون لدينا شجاعة، يجب أن تكون لدينا جرأة لنقول للصيني "تفضل"، لماذا مسموح لدول في العالم الاستثمار مع الصين بينما لبنان ممنوع؟"

وأصرّ على أن "نحتاج جرأة لمعالجة ملف النازحين ويجب الخروج في هذا الملف من اتهام الناس بالعنصرية والطائفية فهذا ملف يعاني منه كل الشعب اللبناني وممكن أن توجد له حلول كريمة لاننا كلنا حريصون على كرامة النازحين السوريين".

وأضاف، "كثر ينظّرون أنه اذا قال لبنان أنه خارج الصراع مع اسرائيل فكل شيء يتم حلّه في لبنان، أدعوكم الى مراقبة الوضع في مصر أول دولة أقامت سلامًا مع العـ.ـدو الاسرائيلي ولديها أفضل العلاقات مع الأميركيين والسعودية وهي مع صندوق النقد الدولي أي وضع باتت فيه مصر؟".

وسأل، "هل لبنان أهم لأميركا وأوروبا والسعودية والخليج من مصر؟".

وأكمل: "الـ6 سنوات المقبلة هي سنوات مصيريّة.. نريد رئيس جمهورية وحكومة لانقاذ البلد، من هنا تحدثت (في لقاء مع صديقنا جبران باسيل) عن رئيس اذا نفخوا الأميركان ما يطير من قصر بعبدا يصير بالبحر المتوسط يعني بدنا رئيس عندو ركاب وشجاع ويضحي واذا هددوه الأميركان ما تفرق معو".

وأردف، "نبحث عن رئيس جمهورية من هذا النوع يكون بداية ويجب أن نبحث عن حكومة ووزراء من هذا النوع".

وختم نصرالله: "هناك آمال ونقاط قوة كبيرة واللبنانيون قادرون على النهوض ويحتاجون إلى الارادة والخطة الصحيحة والجدية في العمل".