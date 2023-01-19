وزير البيئة عرض لوضع مطمر الناعمة وكسارات عين داره

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تداول وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، في حضور رئيس مكتب البيئة في حزب" القوات اللبنانية" فريد كرم ومدير مكتب النائب متى مرشد الهبر في أوضاع منطقة عاليه البيئية.

وأوضح النائب متى بعد اللقاء "أن الاجتماع تركّز على موضوع مطمر الناعمة وصيانته وآلية تحويل الغاز المنبعث إلى طاقة في أسرع وقت كي تستفيد منه القرى والبلدات المجاورة تعويضاً عن الاضرار الناجمة عن المطمر"، مشيراً إلى "أننا تناولنا ايضاً موضوع الكسارات في منطقة عين داره واهمية حماية هذه الجبال من عشوائية الكسارات واضرارها على المياه الجوفية".

وقال "تطرّقنا في موضوع النفايات إلى أهمية الفرز من المصدر ومدى قدرة وزارة البيئة على المساعدة لتطبيق هذا المبدأ من خلال دعم الجهات المانحة".