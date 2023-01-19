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مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- زحلة أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة لديه(بالصور)

19
JANUARY
2023
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أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 18-1-2023 كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب رعيت للنفايات، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد إيلي كلاس ومساعده العقيد نزيه قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد بشار الخطيب، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة المقدّم إلياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب. وقبل البدء بعملية التلف ألقى القاضي بركات كلمةً، اختصر فيها واقع تجارة المخدّرات في منطقة البقاع، منوّهاً بالجهود الاستثنائية التي يقوم بها رئيس وضبّاط ورتباء مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة ضمن نطاقهم الإقليمي، واصفاً إيّاها بالمهمّة شبه المستحيلة على مساحة منطقة البقاع التي تُقدّر بـ /43/ % من مساحة لبنان، نظراً لما يعانونه من نقصٍ في العديد والعتاد والتجهيزات، مثنياً على دورهم في توقيف المطلوبين وضبط الممنوعات، ولا سيّما في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي: /2,378,535/كلغ حشيشة. /18,346/ كلغ كوكايين. /907215/ كلغ تبن وبذور حشيشة. /5,002,205/ حبة كبتاغون. /145,274/ كلغ ماريجوانا. /1,306/ كلغ بذور ماريجوانا. /55,916/ كلغ من السالفيا. /36,960/ حبّة مخدّرة مختلفة الأنواع.
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