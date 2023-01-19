عدد من النواب ينضمون الى خلف وصليبا: سننام هنا!

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انضم عدد من النواب الى النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا الذين قررا الاعتصام داخل مجلس النواب لكسر الجمود في إنتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وأعلن خلف من داخل مجلس النواب أنّ "النواب أصبحوا 8 أو 9"، وقال: "سننام هنا، "وخليهن يقطعوا الكهرباء ما كل الناس مقطوعة عنن الكهرباء".

والسياق، أفادت "الجديد" أنّه تمّ إبلاغ النواب المعتصمين بأنه سيتم إغلاق جميع مداخل المجلس النيابي وإطفاء الكهرباء عند الساعة 2:30.

وأشارت النائبة بولا يعقوبيان أنه "وُجد حلّ للدّخول عبر بابٍ جانبي وممرّ وقيل لنا "أمّنوا المازوت فنترك الكهرباء" وهذا ما سنقوم به".

أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، فلفت الى ان "الباب الجانبي سيكون مفتوحًا للنواب فقط على أن يُفتح الباب الرئيسي غدًا صباحًا".