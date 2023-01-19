living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوضى في السفارة اللبنانية في دمشق!

19
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يشكو عدد من اللبنانيين ممن يقصدون السفارة اللبنانية في دمشق بغية الحصول على تواقيع ومصادقات دبلوماسية، من سوء المعاملة من جانب بعض طاقم السفارة، حيث تبدأ رحلة الشكوى من صالة الانتظار التي تكتظ بالمراجعين الذين ينتظرون دورهم ولو كان مقصد الزيارة، مجرّد سؤال.

ويسرد بعض من قصدوا السفارة، التي يديرها القائم بالأعمال طلال ضاهر، قصصاً عن معاناة اللبنانيين في الحصول على التواقيع بحيث يُفرض عليهم تكرار المشوار مرة واثنتين وثلاثاً قبل الحصول على مبتغاهم بحجة انّ المستندات المقدمة ناقصة. ويعتقد اللبنانيون الذين يقصدون السفارة أنّ الهدف من تكبيد المراجعين هذه المشقة هو الابتزاز المالي مع أنّ رواتب هؤلاء الموظفين تدفع بالفريش دولار وتكاد توازي رواتب عشرة موظفين في الإدارة اللبنانية. ويناشد هؤلاء وزارة الخارجية اللبنانية التدخّل للحدّ من هذه الفوضى.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout