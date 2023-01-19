عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2023

الأخبار: البلاد مكهربة
القضاء اللبناني نحو الادعاء على سلامة
لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين... وملف المرفأ في منزله!
الديار: الانهيارات تتوالى في قطاعات الدولة وإرهابيون يتحركون في محيط مخيمات بيروت
ميقاتي التزم خارطة «الثنائي» حكومياً... المطارنة الموارنة: انعقاد الحكومة يستوجب موافقة جميع الوزراء
الانظار الى جلسة انتخاب الرئيس اليوم: هل يتخلى «التيار» عن الورقة البيضاء؟
نداء الوطن: "الودائع المقدّسة"... شعار نيابي شعبوي يستهدف "أصول الدولة"
باسيل يعضّ على الجرح الحكومي ويردّ رئاسياً بـ"السلاح الأبيض"!
اللواء: التغذية تنتظر الجباية وتحويل المليارات إلى دولارات بعد مجلس الوزراء
بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ
النهار: تثبيت "جلسات الضرورة" حكومياً بسلفات الكهرباء
الجمهورية: إقرار سلف الكهرباء... والتيار مكهرب
l'orient le jour: Mikati remporte une nouvelle manche contre Bassil