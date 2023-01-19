عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2023

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الأخبار: البلاد مكهربة

القضاء اللبناني نحو الادعاء على سلامة

لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين... وملف المرفأ في منزله!



الديار: الانهيارات تتوالى في قطاعات الدولة وإرهابيون يتحركون في محيط مخيمات بيروت

ميقاتي التزم خارطة «الثنائي» حكومياً... المطارنة الموارنة: انعقاد الحكومة يستوجب موافقة جميع الوزراء

الانظار الى جلسة انتخاب الرئيس اليوم: هل يتخلى «التيار» عن الورقة البيضاء؟

نداء الوطن: "الودائع المقدّسة"... شعار نيابي شعبوي يستهدف "أصول الدولة"

باسيل يعضّ على الجرح الحكومي ويردّ رئاسياً بـ"السلاح الأبيض"!

اللواء: التغذية تنتظر الجباية وتحويل المليارات إلى دولارات بعد مجلس الوزراء

بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ





النهار: تثبيت "جلسات الضرورة" حكومياً بسلفات الكهرباء



الجمهورية: إقرار سلف الكهرباء... والتيار مكهرب

l'orient le jour: Mikati remporte une nouvelle manche contre Bassil