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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2023

19
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
نقل مصدر نيابي عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دراسته لتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية طلبا لمنح لبنان الاستثناء اللازم لقبول هبة الفيول الإيراني لكهرباء لبنان واستغرابه تسييس الموضوع وعدم مبادرة الكتل النيابية المختلفة مع المقاومة الى هذا المسعى.


خفايا

قال أحد النواب المؤيدين للمقاومة إنه سوف يتمنى على مجلس الشورى الإيراني إرسال هدايا من مرايا السيارات صناعة إيران إلى أعضاء المجلس النيابي تصحيحاً لما ورد في تصريح النائب القواتي نزيه متى عن أن الإيرانيين لا يستطيعون تبديل مرايا سياراتهم إذا تعطلت، لأنهم لا يملكون تصنيعاً!

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يكشف مقربون من زوار عاصمة كبرى أنهم ليسوا بوارد التساهل مع أية تغييرات تطال منصباً كبيراً على الرغم من توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.


غمز
تمر علاقة مسؤول رفيع بحزب فاعل «بتوتر بارد» على خلفية مآخذ متجمعة على أدائه في هذه المرحلة.


لغز
جهة حزبية نافذة، تدعم حصول جمعية خيرية على ترخيص إنشاء حزب سياسي في البلاد!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تجرى ورشة تصليحات في القصر الجمهوري بإشراف مباشر من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وتشمل هذه التصليحات خصوصاً كل ما له علاقة بالكهرباء والتجهيزات الصوتية.

 

تتحضّر دولة ترتبط بعلاقة وثيقة بلبنان عبر سفارتها لإطلاق اتصالات قد تصل لاحقاً إلى مبادرة تهدف إلى الحفاظ على هويّة لبنان.

 

علم أن رئيس كتلة وازنة يحاول خلق جوّ مؤيّد له لدى مرجعيته الروحية عبر مسؤولين روحيين وذلك من أجل دفع المرجعية لتبنّي شروطه الرئاسية.

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