مصرف لبنان: تعديل احتساب جميع استحقاقات ومتوجبات المصارف على سعر الـ15 ألف بدءا من أول شباط

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خلص المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد جلسة اليوم الى قرارات عدة تتعلق بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار بدءا من أول شباط 2023، ومنها ما له علاقة بتعامل "المركزي" مع المصارف اضافة الى القروض المصرفية.

ومن القرارات:

- تعديل احتساب جميع استحقاقات ومتوجبات المصارف على سعر الـ15 ألف ليرة بدلا من 1500 ليرة. ووفق المصادر فإنه قد يكون لهذا القرار بعض الاثار السلبية على المصارف التي سبق واعترض بعضها عليه.



- اعتماد سعر الـ15 ألف للمعاملات المصرفية بين مصرف لبنان والمصارف بدلا من 1500 ليرة لكل دولار.

- اعتماد سعر الـ15 ألف لكل دفعات القروض بالدولار الاميركي المستحقة بدءا من أول شباط ومن دون استثناء، علما أنّ غالبية المقترضين "الصغار" سددوا القروض على سعر الـ1500 في المهلة التي منحت لهم، والتي امتدت لاكثر من 3 سنوات، وما تبقى من قروض بالدولار الاميركي هو بمعظمه قروض تجارية كانت تسدد بموجب شيكات بالدولار الاميركي. ومع نهاية هذا الشهر سيتوقف الدفع على الـ1500، وبدا من شهر شباط يبدأ تسديد القروض المأخوذة سابقا بالدولار على سعر الـ15000 ليرة. علما أنه يمكن للمقترضين تسديد قروضهم قبل هذا التاريخ بموجب شك بالدولار أو بالعملة اللبنانية على سعر 8 الاف ليرة قبل نهاية الشهر الجاري.