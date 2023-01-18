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قرار جديد لمصرف لبنان: هذا ما سيحصل ابتداء من أول شباط لـ"اللولار"

18
JANUARY
2023
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خلص المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد جلسة اليوم الى قرارات عدة تتعلق بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار بدءا من أول شباط 2023، ومنها ما له علاقة بتعامل "المركزي" مع المصارف اضافة الى القروض المصرفية.

وتم إقرار تعديل التعميم 151، المتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والذي سيسمح للمودع سحب جزء من وديعته بالدولار الاميركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية لكل دولار بدءا من أول شباط بدلا من 8 آلاف ليرة حاليا. ومثال على ذلك، في حال أراد مودع سحب السقف الاقصى المسموح به شهريا اي 24 مليون ليرة سيتم اقتطاع 1600 دولار من حساب المودع وليس 3000 دولار كما هي الحال اليوم، وتاليا سيستفيد المودعون وتنخفض خسارتهم بشكل ملحوظ.

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