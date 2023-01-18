living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأرقام مقلقة... إنعدام الأمن الغذائي حاد في لبنان والوضع إلى مزيد من التدهور

18
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة في بيان مشترك، الى أن "زهاء مليوني شخص في لبنان، بمن فيهم 1.29 مليون مقيم لبناني و700000 لاجئ سوري، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقا لأول تحليل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة".

ولفت البيان الى أنه "وفقا لبيانات التحليل، فمن المتوقع تدهور الوضع بين كانون الثاني ونيسان 2023 ، لـ 2.26 مليون شخص - 1.46 مليون مقيم لبناني وحوالي 800 ألف لاجئ - مرحلة "الأزمة" أو ما هو أسوأ ويكونون بحاجة إلى المساعدة العاجلة".

وقد تم إطلاق نتائج التحليل رسميًا برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وحضوره، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، نورة أورابح حداد، والمدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان إمران ريزا، وكافة الأطراف التي شاركت في هذه الدراسة.

وأشارت الدراسة الى أن "حالة الأمن الغذائي المقلقة هي نتيجة الأزمة اقتصادية عميقة استمرت ثلاث سنوات. فانخفاض قيمة العملة، ورفع الدعم، وارتفاع تكاليف المعيشة تمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى كل يوم".

هذا وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في لبنان، أن "عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة في لبنان ارتفع اليوم أكثر من أي وقت مضى. هذه النتائج مقلقة للغاية وتعكس الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من الأشخاص في لبنان حاليًا".


بدورها، قالت ممثلة الفاو في لبنان: "ان نتائج التصنيف المرحلي المتكامل تعطينا صورة قاتمة عن وضع الأمن الغذائي في البلاد، مما يؤكد مجددًا الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في البلاد لجعلها أكثر كفاءة، أكثر شمولا ، أكثر مرونة، وأكثر استدامة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout