‏‏‏‏‏‏كيف علّق وزير الطاقة على موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء؟

A + A -

أشار وزير الطاقة قي حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن "موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل".

ولفت فياض في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أنه "تمت الموافقة على كلّ اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارى".

وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من "فيتول بحرين" لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض: هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج آلى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء.

وختم فياض قائلاً: "أدعو إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة "فيتول بحرين" عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق".